BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısında bulundu

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:14

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:14

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi" ifadesini kullandı.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum" mesajını verdi.