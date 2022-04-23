BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'ya gidiyor

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:50

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Birleşmiş Milletler'den bir ziyaret adımı geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü, Ukrayna'ya dair açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in haftaya Ukrayna'yı ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Antonio Guterres'in 28 Nisan’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceği belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 28 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edileceği bildirildi.

Guterres'in ayrıca Ukrayna halkına insani yardımın artırılmasını ele almak için bölgedeki BM kurumlarının personeliyle de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.