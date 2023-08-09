BM Genel Sekreteri konuştu: "Nükleer felaket riski Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede"

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:48

Atom bombasının atılmasının 78. yılı nedeniyle Nagazaki'de anma töreni düzenlendi.

Kyodo Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres törene gönderdiği mesajında, nükleer silahların ortadan kaldırılmasının BM'nin en yüksek silahsızlanma önceliği olduğunu ifade etti.

BM'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması dahil olmak üzere küresel silahsızlanmayı güçlendirmek için liderlerle çalışmaya devam edeceğini belirten Guterres, "Nükleer riski ortadan kaldırmanın tek yolu, nükleer silahları ortadan kaldırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Nagazaki ve Hiroşima'da yaşanan benzer yıkıma bir daha asla izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "1945'in korkunç derslerine rağmen insanlık şimdi yeni bir silahlanma yarışıyla karşı karşıya. Nükleer silahlar baskı aracı olarak kullanılıyor. Nükleer felaket riski şu anda Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede" diye konuştu.

Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğuna ve küresel toplumun nükleer tehdit karşısında tek vücut olarak konuşması gerektiğine işaret eden Guterres, "Nükleer silahlı devletler, daha da tehlikeli silahlar yaratmak için yarışırken boş boş oturmayacağız" mesajını verdi.

'JAPONYA, NÜKLEER SALDIRIYA MARUZ KALAN TEK ÜLKE'

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro, törende yaptığı konuşmada, nükleer silahlara sahip ülkelerin cesaret göstererek nükleer caydırıcılıktan vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle nükleer gerginliğin arttığına yönelik yorumlara değinen Shiro, ''Rusya'nın nükleer caydırıcılık riskine sahip tek ülke değil'' dedi.

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida da tören için gönderdiği görüntülü mesajında, ''Japonya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın sürdürülmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dünyanın silahsızlandırılması yönündeki çabalarını sürdürecektir'' dedi.

Japonya'nın nükleer saldırıya maruz kalan tek ülke olduğuna işaret eden Kişida, ülkesinin nükleer silahlara sahip olmama, üretmeme ve kullanmama ilkelerini uygulamaya devam edeceğini kaydederken, "Nükleer riski ortadan kaldırmanın tek yolu nükleer silahları ortadan kaldırmaktır" dedi.