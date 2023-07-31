Rusya'dan nükleer silah açıklaması: 'ABD ve NATO...'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı, nükleer silahların Belarus'tan çekilmesi için şart koştu.

Bakanlık direktörlerinden Aleksey Polişcuk, Rus basına yaptığı açıklamada "Rus taktik nükleer silahlarının Belarus topraklarından varsayımsal olarak çekilmesinden ancak ABD ve NATO'nun yürüttüğü yıkıcı politikadan vazgeçmesi, ABD nükleer silahlarının Avrupa'dan çekilmesi ve oluşturulan askeri altyapının tasfiye edilmesinden sonra söz edilebilir" ifadesinde bulundu.

Ria'da yer alan habere göre, Polişcuk "Rus taktik nükleer silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılması, NATO ve Washington'un uzun süredir devam eden istikrarsızlaştırıcı nükleer politikasına ve son zamanlarda Avrupa güvenliğinin kilit alanlarında meydana gelen temel değişikliklere bir yanıttı" dedi.

Polişcuk ayrıca, Rusya'nın Belarus'a nükleer silah konuşlandırmasına ilişkin "Bu, güvenliğimizi sağlamayı amaçlayan zorunlu bir karar" değerlendirmesi yaptı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmemektedir" açıklaması yapmıştı.