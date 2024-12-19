BM Gıda ve Tarım Örgütü, Suriye'deki görevlerini askıya aldı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:24

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:24

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Sözcüsü Irina Utkina, Suriye'deki saha görevlerini askıya aldıklarını ve koşullar elverdiğinde ülkenin tarım sektörünü değerlendirmeye başlayacaklarını söyledi.

Irina Utkina, “Güvenlik durumu düzelene kadar saha görevleri geçici olarak askıya alındı. Bu dönemi, koordineli bir müdahaleye hazır olmayı sağlamak için daha geniş BM ile yaklaşan müdahalelere yönelik hazırlıklara odaklanmak için kullanıyoruz” dedi.

FAO'nun güvenlik durumunu yakından izlediğini ve Suriye'deki durum izin verir vermez tarım sektöründeki durumu değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Utkina, şunları söyledi:

“Bu arada, kritik verileri toplamak ve etkili müdahaleler için zemin hazırlamak üzere kendi bilgi kaynaklarımızı kullanarak bir iç değerlendirme başlattık. Koşullar elverir elvermez, bulgularımızı doğrulamak ve daha bilinçli ve hedefe yönelik bir müdahale sağlamak için sahada hızlı bir değerlendirme yapacağız.”

Utkina ayrıca, FAO'nun Suriye halkına yardım etmek için teknik uzmanlığını kullanmaya devam edeceğini kaydetti.