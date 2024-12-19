İç sorunumuz olarak Suriye

19 Aralık 2024 Perşembe

Türkiye’nin en önemli sorunu “Şahsım Devleti” rejimi ve Erdoğan/AKP iktidarıdır.

Bu rejim ve bu iktidar sürdüğü sürece, ülkenin sorunlarının çözülmesi olanaksızdır.

Çünkü bu iktidarın ve bu iktidarın kurduğu “Şahsım Devleti” rejiminin, ülkenin sorunlarını çözmek için ne isteği ne de yeteneği vardır.

İsteği yoktur çünkü iktidarın gücünü, ülke sorunlarının çözümü için değil, kendi oligarşisini yaratmak ve güçlendirmek için kullanmaktadır.

Yeteneği yoktur çünkü rejim, “toplumun bilgi ve beceri birikimini yansıtan yetişmiş ve deneyimli insan gücüne ve kurumlara dayanan bir devlet yapısını” kullanmak yerine, “tek bir kişinin” bilgi ve becerilerine bağımlı kılınmıştır.

Ama “Şahsım Devleti” rejimi ile Erdoğan/AKP iktidarının yarattığı yukarıdaki sorunları veri olarak kabul edip güncel problemlere bakarsak ülkenin önündeki en önemli dört yapısal meselenin, hukuksuzluk ve adaletsizlik, geçim sıkıntısı, terör ve sığınmacı sorunları olduğunu görürüz.

Bu dört sorunun birincisi olan hukuksuzluk ve adaletsizlik, doğrudan doğruya bu rejimin ve bu iktidarın varlığıyla ilgili olduğu için, yazımın girişinde belirttiğim ana problemin bir sonucudur; bu rejim ve bu iktidar değişmedikçe çözülmesi olanaksızdır.

Geçim sıkıntısı da doğrudan bu rejimin ve bu iktidarın varlığıyla ilgilidir çünkü kaynakların ülke yararına değil, kendi oligarşisi için kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Bu rejim ve bu iktidar değişmedikçe geçim sorununun çözülmesi de olanaksızdır.

Geriye kalıyor terör ve sığınmacılar sorunları.

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Terör sorunu, bu iktidarın yaratmadığı, kendinden önceki birikimlerden devraldığı bir sorundur.

Ama PKK liderinin hapsedildiği ve terörün çok önemli bir darbe yediği dönemde iktidara gelen Erdoğan/AKP, bu konudaki zikzakları ve beceriksizlikleriyle sönümlenmekte olan bu sorunu, ne yazık ki alevlendirmiştir.

Şimdi ABD tarafından Suriye’de oluşturulan Kürt askeri ve siyasal varlığı ile içerideki terör sorununun uluslararası boyutu, Irak’a ek olarak Suriye üzerinden de komşu ülke topraklarına bağımlı hale gelmiştir.

Bu sorunun çözüm süreci ise ancak Suriye’de istikrarlı bir Demokratik, Laik Hukuk Devleti yapısının oluşturulmasıyla başlayabilir.

Ama elbette, zaten çok zor olan Suriye’nin istikrarlı ve Demokratik bir rejime kavuşması, Türkiye’deki terör sorununu çözmez; sadece sorunun daha da büyümesini engeller.

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Suriye Savaşı’nın içeriye yansıyan ikinci ve doğrudan bu iktidar tarafından yaratılmış olan sorunu, “sığınmacılar” meselesidir.

Sayıları, gayri resmi iddialara göre on milyonu aştığı söylenen “sığınmacılar”, Suriyelilerin öncülüğünde, başta Afganlar olmak kaydıyla, başka ülkelerden Türkiye’ye akın eden yabancıları da kapsamakta ve ülkenin en önemli, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sorunu haline gelmektedir.

Bu sorunun çözümü de Suriye’deki rejimin Demokratik, Laik bir Hukuk Devleti olmasına ve istikrarına bağlıdır.

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Elbette bu her iki iç sorunumuz açısından da Suriye’nin sadece Demokratik, Laik Hukuk Devleti olması yetmez, toprak bütünlüğünün de sağlanması gerekir.

Peki Türkiye’deki bugünkü iktidar bu hedefleri gerçekleştirebilir mi?

Pek umudum yok ama gerçekleştirebilmesini dilerim!