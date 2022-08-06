BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden 'gıda fiyatları' açıklaması: Temmuz'da düşüş yaşandı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:20

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'dan tahıl sevkıyatına izin veren anlaşmanın ve küresel tedarik zincirindeki ayarlamaların fiyat baskısını bir parça hafifletmeye yardımcı olduğunu bildirdi.

FAO tarafından yayınlanan verilere göre, aylık gıda emtia fiyatları endeksi Temmuz ayında yüzde 8,6 gerileyerek 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.

Temmuz ayı endeksin arka arkaya gerilediği üçüncü ay oldu ancak bu dönemde ilk kez bu kadar kayda değer bir düşüş oldu. Temmuz ayındaki eğilime rağmen, endeks hala yılın başlangıcına göre yüzde 5 daha yüksek ve bir yıl öncesindeki seviyenin yüzde 13 üzerinde.

Nisan ayında FAO endeksi, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle bu ülkelerden yapılan tahıl ihracatındaki yavaşlama ve diğer tedarik zinciri sorunları nedeniyle şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Endeksin en büyük bileşeni olan tahıl ve hububat fiyatlarındaki yüzde 11,5'lik düşüşün öncülüğünde, endeksin her bileşeni Temmuz ayında geriledi. FAO gelişmenin kısmen, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan tahıl ihracatını sağlamak amacıyla bu ülkenin Karadeniz'deki ana limanlarındaki blokajı açmaya yönelik önemli bir anlaşmayla ilgili olduğunu belirtti. Ancak tahıl fiyatları hala 12 ay önceki seviyelerinin yaklaşık yüzde 25 üzerinde bulunuyor.

FAO'ya göre, bitkisel yağ fiyatları, Endonezya palm yağı için güçlü ihracat kotalarının da yardımıyla yüzde 19,2 oranında gerileyerek on ayın en düşük seviyesine düştü. Süt ürünleri fiyatları, cansız küresel talep nedeniyle yüzde 2,5 inerken, et fiyatları geçen yıldan bu yana ilk kez yüzde 0,5 geriledi.

FAO'nun Gıda Fiyat Endeksi, 23 gıda ürünü kategorisindeki 73 farklı ürünün dünya genelindeki fiyatları, temel alınan yıldaki fiyatlarla karşılaştırılarak hesaplanıyor.