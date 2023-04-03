BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı Rusya devraldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:16

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:16

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın başkanlık dönemini kendi lehine kullanarak Ukrayna karşıtı propaganda yürüteceği iddialarına ilişkin olarak Nebenzia, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rusya'nın başkanlığını "profesyonel" bir şekilde yürüteceğini vurgulayarak, "Rusya, başkanlığın getirdiği imtiyazları suistimal etmez. Ulusal duruşumuz ayrı, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ayrı bir konu. Biz buna (makama) değer veriyoruz. Aksini iddia edenler taraflı davranıyor" dedi.

"USUL KURALLARI DEĞİŞMEYECEKTİR"

Ülkelerin kimin başkanlığı yürüteceğini belirleme hakkı olmadığına dikkati çeken Nebenzia, "Mevcut BM Güvenlik Konseyi ve dünya düzeni devam ettiği sürece, usul kuralları değişmeyecektir. Başkanlığı hangi ülkenin üstleneceği ise açık bir şekilde belirtilmiştir" diye konuştu.

Nebenzia, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24-25 Nisan tarihlerinde New York'ta olacağı ve iki BM toplantısının başkanlığını üstleneceği bilgisini aktardı. Karşı taraftan talep olması halinde Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir araya gelebileceğini belirten Nebenzia, "isteğin ABD tarafından" gelmesi gerektiğini kaydetti.

"YAKALAMA KARARI APTALCA"

Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 18 Mart'ta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararını "aptalca" olarak nitelendiren Nebenzia, kararın Rusya nezdinde hiçbir hükmü bulunmadığını söyledi.

Nebenzia, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili ise BM ve Rusya arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat anlaşmasının hükümlerinin yerine getirilmediğini kaydetti.

"TARİHİN EN KÖTÜ 1 NİSAN ŞAKASI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi olarak 1 Nisan'da başlayan Rusya'nın başkanlığını "tarihin en kötü 1 Nisan şakası" olarak nitelendirmişti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın profesyonel bir tutum takınmasını beklediklerini ancak aynı zamanda "başkanlığı dezenformasyan yaymak ve kendi gündemlerini teşvik etmek" için kullanacaklarını öngördüklerini aktardı.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı mayısta İsviçre'ye geçecek. Rusya en son BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı 2022'nin şubat ayında üstlenmişti. Aynı dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başlamıştı.