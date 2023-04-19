BM: Hindistan'ın nüfusu, 2023 ortalarında Çin'i geride bırakacak

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:43

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:43

BM Nüfus Fonu, dünya nüfusuna ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Hindistan'ın nüfusu 2023 yılı ortalarında 1.4286 milyara ulaşarak Çin'in 1.4257 milyarlık nüfusunu geride bırakacak.

Rapor, BM tarafından 2023 yılı ortasına kadar tahmin edilen nüfus dinamiklerine ilişkin veriler sunmaktadır. Raporda "Hindistan'ın nüfusu 1.4286 milyar, Çin'in nüfusu ise 1.4257 milyar" denildi.

BM Nüfus Fonu'ndan Eddie Wright verilerle ilgili olarak TASS'a yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceği bir gün söylemek mümkün değil çünkü kesin bir tarih bilinemiyor" dedi.

Başta World Population Prospects ve Market Watch olmak üzere bir dizi kaynak, şimdiden Hindistan'ın nüfusunun Çin'i çoktan geçtiğini bildirdi. Bu tür sonuçların, 2022 yılı sonundaki nüfus dinamiklerine ilişkin BM verilerine dayanan hesaplamalara dayandığı biliniyor.