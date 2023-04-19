BM: Hindistan'ın nüfusu, 2023 ortalarında Çin'i geride bırakacak

BM, Hindistan'ın nüfusunun 2023 yılı ortalarında Çin'i geçeceğine ilişkin bir rapor yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:43
BM: Hindistan'ın nüfusu, 2023 ortalarında Çin'i geride bırakacak
Abone Ol google-news

BM Nüfus Fonu, dünya nüfusuna ilişkin yeni bir rapor yayımladı. 

Rapora göre, Hindistan'ın nüfusu 2023 yılı ortalarında 1.4286 milyara ulaşarak Çin'in 1.4257 milyarlık nüfusunu geride bırakacak.

Rapor, BM tarafından 2023 yılı ortasına kadar tahmin edilen nüfus dinamiklerine ilişkin veriler sunmaktadır. Raporda "Hindistan'ın nüfusu 1.4286 milyar, Çin'in nüfusu ise 1.4257 milyar" denildi.

BM Nüfus Fonu'ndan Eddie Wright verilerle ilgili olarak TASS'a yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceği bir gün söylemek mümkün değil çünkü kesin bir tarih bilinemiyor" dedi.

Başta World Population Prospects ve Market Watch olmak üzere bir dizi kaynak, şimdiden Hindistan'ın nüfusunun Çin'i çoktan geçtiğini bildirdi. Bu tür sonuçların, 2022 yılı sonundaki nüfus dinamiklerine ilişkin BM verilerine dayanan hesaplamalara dayandığı biliniyor.


BM Hindistan Çin

İlgili Haberler

Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü

Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü
Hindistan'da açık hava etkinliğine katılan 13 kişi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da açık hava etkinliğine katılan 13 kişi aşırı sıcaktan öldü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler