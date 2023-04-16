Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü

Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 13 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:17
Hindistan'da müzisyenleri taşıyan otobüs uçuruma düştü: 13 ölü
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Hindistan'ın Pune kentinden Mumbai'ye gitmekte olan ve müzik grubunu taşıyan yolcu otobüs uçuruma düştü. Uçuruma düşen otobüsteki 13 kişi öldü 29 kişi yaralandı. 

Associated Press'te yer alan habere göre, polis, kazanın kesin nedenin bilinmediğini ancak otobüs otoyoldan kayarak uçuruma düştüğünü söyledi. 

Kurtarma görevlileri, ağır yaralıları otobüsün enkazından çıkardıklarını ve hastaneye gönderdiklerini belirtti.

Hindistan başbakanı Narendra Modi, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve kurbanların ailelerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.


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