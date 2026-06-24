BM Komisyonu’ndan Gazze raporu: 'Çocukluğun özü yok edildi'

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara yönelik ihlallerine ilişkin yeni raporunu yayımladı.

“Çocukluğun özü yok edildi” başlıklı raporda, İsrail güvenlik güçlerinin 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli çocukları hedef aldığı, öldürdüğü ve çocuklara yönelik ağır hak ihlallerinde bulunduğu iddia edildi.

Raporda, kayıt döneminin 31 Mart 2026’da sona erdiği belirtildi.

Komisyon raporunda, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 20 bin 179 çocuğun yaşamını yitirdiği, 44 bin 143 çocuğun ise yaralandığı öne sürüldü.

BM raporlarında “çocuk” tanımı, 18 yaşın altındaki her birey için kullanılıyor. Raporda, çocuk ölümlerinin yalnızca çatışmanın sonucu olmadığı, İsrail’in askeri stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Komisyon, İsrail’in eylemlerinin Filistinlilerin Gazze’deki “biyolojik sürekliliğini yok etmeye” yönelik bir strateji kapsamında ele alınabileceğini ileri sürdü.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Raporda, Filistinli çocukların gözaltı süreçlerinde işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

Komisyon, çocuklara yönelik kötü muamele iddiaları arasında zorla itirafa zorlama, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde bekletme, darp, köpeklerle korkutma, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi uygulamaların bulunduğunu belirtti.

Bazı örneklerin anonim tanıklıklara dayandığı raporda, özellikle askeri gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların ağır fiziksel ve psikolojik baskı altında kaldığı öne sürüldü.

BM Komisyonu, raporda yalnızca Gazze’deki saldırıları değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki uygulamaları da ele aldı.

Raporda, özellikle erkek çocukların “terörist” ya da “geleceğin teröristi” olarak görüldüğü ve bu algı nedeniyle hedef haline getirildiği savunuldu.

Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin bazı vakalarda çocukları tehdit olarak değerlendirdiğini, bunun da çocuk ölümlerini meşrulaştırmaya yönelik bir söylem yarattığını kaydetti.

ÇOCUKLARIN YAŞAM KOŞULLARI AĞIRLAŞTI

BM Komisyonu, saldırıların Gazze’de çocuklar üzerindeki etkisinin yalnızca can kayıplarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Raporda, yerinden edilmeler, sağlık sisteminin çökmesi, gıda ve ilaç erişimindeki sıkıntılar, okulların ve hastanelerin hedef alınması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle çocukların fiziksel ve psikolojik olarak büyük yıkım yaşadığı belirtildi.

Komisyon, Gazze’de “çocukluğun özünün yok edildiğini” savunarak uluslararası topluma çocukların korunması ve ihlallerin soruşturulması çağrısında bulundu.