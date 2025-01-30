BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Suriye’de yaşanan süreci değerlendirdi: Kaygı ve korku var

Yayınlanma: 30.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2025 - 04:00

Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından önceki gün Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Grandi, Esad yönetimini deviren ve mevcut yönetimi elinde tutan cihatçı terör örgütü HTŞ lideri Ahmet Şara (Colani) ile “yapıcı” bir görüşme yaptığını belirterek Suriye’deki temaslarının olumlu geçtiğini bildirdi.

Suriye’nin yeniden imarı ve toparlanması için uluslararası topluma “yaptırımları kaldırın, yatırımlar ve yeniden yapılanmaya alan açın” mesajı veren Grandi, bunun geçiş sürecinin başında yapılmazsa zaman kaybına yol açacağını kaydetti.

‘80 BİN MÜLTECİ DÖNDÜ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kendisine, 8 Aralık’tan sonra 80 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğü bilgisini aktardığını söyleyen Grandi, “2 bin kişi her gün beş sınır kapısından geri dönüyor. Bazı anları takip etmemiz gerekiyor, Ramazan Bayramı gibi. Bayram dönemi bir dönüş süreci başlatabilir. İnsanların akın akın gideceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin de baskı yapmamasına müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in Suriye yeni yönetiminde kadın ve azınlık haklarına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Grandi, Suriye’deki toplantılarında bu konunun çokça tartışıldığını, Ahmet eş Şara’dan “tüm toplulukların memnuniyetle karşılanmasına” ilişkin “taahhüt” aldığını söyledi. Suriye’nin etnik ve dini çeşitliliğine vurgu yapan Grandi, Suriye’de söz konusu azınlık topluluklarının temsilcileriyle de bir araya geldiğini belirtti.

Grandi, “Özellikle Halep gibi yerlerde bu çeşitlilik daha da belirgin. Tabii ki bu toplulukların bazı temsilcileriyle görüştüm. Biraz korku ve endişe var. Ancak topluluk liderleri, insanlarına “Burada kalmalısınız, ülkeyi yeniden inşa etmeye yardımcı olmalısınız” diyor. Yönetimdeki liderler de aynı mesajı veriyor. Ancak tabana indiğinizde bazı gerginlikler olduğunu görebilirsiniz. Bazı olaylar yaşanıyor” diye konuştu.

‘TETİKTE OLMALIYIZ’

Yaşanan gerginlikleri örneklendiren Grandi, Humus kentinde “birkaç gün önce bazı insanların öldürüldüğünü” ancak aynı zamanda bunun yetkililer tarafından kınandığını söyledi. Grandi, “Yetkililer bu olayları kınadı ve önlem almaya çalışıyor. Güvenlik sağlama kapasiteleri şu an için oldukça sınırlı. Eğer bu sağlanabilirse, ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için daha fazla imkân olacaktır. Bunu takip etmeliyiz. Çünkü sayın Şara’ya da söylediğim gibi, yaptığı açıklamalar çok iyi. ‘Herkes için bir Suriye’ mesajı verdi. Ama bunun sahada nasıl uygulanacağını görmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.