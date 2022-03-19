BM, savaşın acı bilançosunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna’da savaşın başından bu yana 847 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA
19 Mart 2022 Cumartesi, 23:39
BM, savaşın acı bilançosunu açıkladı
Abone Ol google-news

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) bugün itibariyle Ukrayna’daki Rus saldırısında toplam can kaybının 847’ye yükseldiğini açıkladı. Rus birliklerinin sivil yerleşimleri vurmasının ardından toplam yaralı sayısının da bin 399 olduğu belirtilirken, kayıpların çoğunun Rus birlikleri tarafından ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile patlayıcı silahlar kullanılmasından kaynaklandığını söyledi. 

OHCHR’nin, Ukrayna’da yoğun çatışmaların yaşandığı birkaç bölgede net bilgilere ulaşamadığı için can kaybının daha fazla olduğu düşünülüyor. 




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler