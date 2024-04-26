BM yetkilisi: "Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir"
Birleşmiş Milletler yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü yoğun askeri harekâtın geride bıraktığı geniş çaplı moloz ve patlamamış mühimmatın temizlenmesinin yaklaşık 14 yıl alabileceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nde (UNMAS) üst düzey bir yetkili olan Pehr Lodhammar, Cenevre'de düzenlenen bir brifing sırasında, yoğun nüfuslu ve şehirleşmiş bölgede tahminen 37 milyon ton enkaz biriktiğini açıkladı.
Lodhammar temizleme sürecinin karmaşıklığına dikkat çekerek Gazze'deki patlamamış mühimmat sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti. Ancak, mevcut koşulların devam etmesi halinde, yıkılan binalardan molozları temizlemek üzere 100 kamyonun kullanılmasını içeren proje 14 yıla yayılabilir.
Lodhammar, "Genelde kara mühimmatının en az %10'u işlevini yerine getiremiyor," diyerek bölgenin güvenli hale getirilmesinde karşılaşılan önemli zorluklara işaret etti.
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