ABD Dışişleri Sözcüsü istifa etti: 'Ülkemin Gazze politikasına karşı çıkıyorum'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça sözcüsü Hala Rharrit, Washington'un Gazze ile ilgili politikasına karşı çıktığı için istifa etti. Bu istifa, bakanlıkta Gazze politikası nedeniyle yaşanan üçüncü istifa oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:53
ABD Dışişleri Sözcüsü istifa etti: 'Ülkemin Gazze politikasına karşı çıkıyorum'
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Dubai Bölgesel Medya Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak da görev yapan Hala Rharrit, kariyerine siyasi ve insan hakları görevlisi olarak başlamış ve yaklaşık yirmi yıldır Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordu.

LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada Rharrit, "18 yıllık seçkin hizmetimin ardından Nisan 2024'te ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkarak istifa ettim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü düzenlediği basın brifinginde Rharrit'in istifası sorulduğunda, çalışanların hükümet politikalarıyla ilgili görüş ayrılıklarını ifade edebilecekleri kanallar oluşturduklarını belirtti.

Bu istifalar dizisi yaklaşık bir ay önce Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları bürosundan Annelle Sheline'ın ayrıldığını açıklamasıyla başladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul bir önceki Ekim ayında istifa etmiş, ABD Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili olan Filistin asıllı Amerikalı Tariq Habash da Ocak ayında görevinden ayrılmıştı.

ABD'YE TEPKİLER ARTIYOR

ABD, Gazze'de on binlerce kişinin ölümüne ve insani bir krize yol açan askeri eylemler sürerken İsrail'e verdiği destek nedeniyle uluslararası alanda ve insan hakları gruplarının artan eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Raporlar, savaştaki kayıplar artmaya devam ederken Başkan Joe Biden'ın yönetimi içinde artan bir muhalefete işaret ediyor.

Kasım ayında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 1000'den fazla ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisi derhal ateşkes talep eden bir açık mektup imzaladı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın dahili "muhalefet kanalı" aracılığıyla yönetimin politikasını eleştiren telgraflar çekildi.

Devam eden savaş, İsrail'in en önemli müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de yoğun söylemlere ve savaş karşıtı gösterilere yol açtı.


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