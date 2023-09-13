BM'den Azerbaycan vurgusu: Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü teyit etti

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ederek, bu bağlamdaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesini talep etti.

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:48
BM'den Azerbaycan vurgusu: Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü teyit etti
Abone Ol google-news

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimine" ilişkin bir soruyu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan'a ilişkileri normalleştirme için çabaları artırma çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, bunun bölge barış ve güvenliği için de faydalı olacağını söyledi.

Dujarric, sözde seçimle ilgili ise "Biz Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatmak istiyoruz. Herkesin bunlara tam saygı göstermesi için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Söz konusu sözde seçim Azerbaycan yönetimince, "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirilerek kınanmıştı.


Player Alanı
BM Azerbaycan

İlgili Haberler

KKTC'den Azerbaycan'a çağrı: Mücadelemize daha da güç katacaktır

KKTC'den Azerbaycan'a çağrı: Mücadelemize daha da güç katacaktır
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ermenistan'ın yapıcı tavır almadı'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Ermenistan'ın yapıcı tavır almadı'
Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Huseynov hayatını kaybetti

Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Huseynov hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler