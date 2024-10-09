BM'den Haiti uyarısı: '5,4 milyon kişi...'

Birleşmiş Milletler (BM), nüfusunun neredeyse yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğu Haiti'de 5,4 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM'den Haiti uyarısı: '5,4 milyon kişi...'
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:17

BM Cenevre Ofisi tarafından, X'ten Haiti'de yaşanan insani krize ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Haiti nüfusunun neredeyse yarısı insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunların çoğu kadın ile çocuk. Ülkede 5,4 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, BM'nin, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için başkent Port-au-Prince'in tüm bölgeleri ile ülke genelinde güvenli ve engelsiz erişime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.


Etiketler: #BM #Haiti

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