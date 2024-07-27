BM'den Han Yunus uyarısı: 182 bin kişi yerinden edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıların yeni bir iç göç dalgasına neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un orta ve doğu kesiminden göç ettiği kaydedildi.
OCHA İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az bir kez yerinden edildiğini" belirtmişti.
İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda daha önce "güvenli bölge" olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunmuştu.
Tahliye çağrısının ardından Filistinliler bölgeden göç etmeye başlamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden son olarak 24 Temmuz'da açıklanan rakamlara göre, İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında 129 kişi ölmüş, 416 kişi de yaralanmıştı.
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