BM'den IŞİD açıklaması: Hâlâ barış ve güvenliği tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü IŞİD'in hâlâ uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:16
BM'den IŞİD açıklaması: Hâlâ barış ve güvenliği tehdit ediyor
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BM Güvenlik Konseyinde, BM Genel Sekreterliğince hazırlanan son IŞİD raporuna ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerleme sayesinde örgütün operasyonel kabiliyetinin kısıtlandığını söyledi.

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IŞİD içinde sıkıntıların da olduğuna işaret eden Voronkov, üye ülkelerin finansmanla mücadelesinin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Voronkov, IŞİD'in daha önce yüz milyonlarla ifade edilen finansal rezervlerinin 10 ila 25 milyon dolara gerilediğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Diğer taraftan üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen IŞİD'in sadece çatışma bölgelerinde değil, genel anlamda hala uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Voronkov, terör örgütünün yurt dışında saldırı niyetini sürdürdüğünü kaydetti.


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