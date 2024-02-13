Akkuyu'da çalışan IŞİD'li yakalandı

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:47
Akkuyu'da çalışan IŞİD'li yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.


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