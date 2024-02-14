Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Konya ve Antalya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:39
Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.

Göz Atın
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi!

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi!
Konya’da feci kaza... 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’da feci kaza... 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

 


konya haberleri IŞİD haberleri

İlgili Haberler

Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Akkuyu'da çalışan IŞİD'li yakalandı

Akkuyu'da çalışan IŞİD'li yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!