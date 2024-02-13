Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Kilis merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:48
Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Şanlıurfa ve Uşak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 6 şahıs Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör mermi ve örgüte ait çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.


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