BM'den İsrail kararı: 'Savaş suçu' olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurması ve genişletmesinin "savaş suçu" teşkil ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:54
BM'den İsrail kararı: 'Savaş suçu' olarak niteledi
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerine ilişkin sunduğu rapor hakkında yazılı açıklama yaptı.

Volker Türk, 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinin bu süreçte önemli ölçüde genişlediğini vurgulayarak, aynı dönemde Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinde yaklaşık 24 bin 300 konut inşa edildiğini, bu sayının 2017'de buna ilişkin gözlemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin kurulması ve genişletilmesinin "İsrail'in kendi sivil nüfusunu işgal ettiği topraklara taşıması" anlamına geldiğini aktaran Türk, bunun uluslararası hukuka göre "savaş suçu" teşkil ettiğini kaydetti.

Türk, yasa dışı yerleşimlerin kurulması ve genişlemesinin, Filistinlilerin yerleşimciler ve İsrail'in şiddetine maruz kalmasının yanı sıra zorla tahliyeler, evlerin yıkılması ve Filistinlilere yönelik hareket kısıtlamaları yoluyla yerinden edilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiğini aktardı.

Batı Şeria'da halihazırda bir kriz yaşandığının altını çizen Türk, "Yerleşimci şiddeti ve yerleşimle ilgili ihlaller şok edici yeni seviyelere ulaştı. Bu durum, bağımsız olarak varlığını sürdürebilen bir Filistin devleti kurmanın pratik olasılığını ortadan kaldırma riski taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail makamları, Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni konut inşa edilmesine yönelik planı 6 Mart'ta onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.


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