BM'den İsrail'e yanıt: 'Hiçbir yer güvenli değil'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:37

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:37

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinliler için insani yardım koordinatörü Lynn Hastings, İsrail'in Gazze halkına kenti terk etmeleri çağrısına yanıt veren yeni bir açıklama yaptı.

Hastings, "Gidecek yerleri olmadığı ya da hareket edemedikleri için tahliye olamayan insanlar için önceden yapılan uyarılar hiçbir fark yaratmıyor" dedi.

BM yetkilisi, "Tahliye yolları bombalandığında, hem kuzeydeki hem de güneydeki insanlar çatışmaların ortasında kaldığında, hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlar eksik olduğunda ve geri dönüş için hiçbir güvence olmadığında, insanların elinde imkansız seçeneklerden başka bir şey kalmıyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" ifadesinde bulundu.

Hastings, silahlı çatışmanın uluslararası hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Hastings, "Bu, nerede olurlarsa olsunlar ve ister gitmeyi ister kalmayı seçsinler, sivillerin korunması ve hayatta kalmaları için gerekli temel koşullara sahip olmaları demektir. Bu aynı zamanda tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiği anlamına geliyor" dedi.