BM'den Libya'daki protestolara kınama: Vandalizm kesinlikle kabul edilemez
BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin basılmasını kınadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libyalı protestocu gençlerin ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisini basmasını kınadı.
Stephanie Williams, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Halkın barışçıl protesto hakkına saygı duyulmalı ve bu korunmalı. Ancak Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ana merkezine dün geç saatlerde yapılan baskın gibi ayaklanmalar ve vandalizm kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Williams, sükunetin korunması ve herkesin temkinli davranması gerektiğini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Libyalı protestocular dün başkent Trablus, Tobruk, Sirte, Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde eylemler düzenledi.
Bingazi'de kentin bazı caddelerinde bulunan küçük dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. Tobruk’ta da Temsilciler Meclisi binasını basan eylemci gençler binanın girişini ateşe verdi.
Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin yanı sıra yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi isteklerde bulunuyor.
Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz’da Libya’nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu.
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