BM'den Peru'ya tepki: 'İnsanlığa karşı suç'
Birleşmiş Milletler (BM), Peru'da 1990’larda 300 binden fazla kadının zorla kısırlaştırılmasını 'insanlığa karşı suç' olarak nitelendirdi. Mağdurlara tazminat ödemesi kararlaştırıldı.
1996'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nın ‘yoksulluğu azaltmak’ için başlattığı program kapsamında 300 binden fazla kadın ve yaklaşık 25 bin erkek kısırlaştırıldı.
BM, bu politikaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve geçmişte yaşanan bu olayların unutulmaması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ( CEDAW), devletin uyguladığı doğum kontrol politikası kapsamında zorla kısırlaştırılan beş mağdurun ortak şikayetini inceledikten sonra mağdurlara tazminat ödenmesine karar verdi.
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