Peru'dan ilginç talep: O ülkenin diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk edecek
Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı diplomatların 72 saatte ülkeyi terk etmesini istedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Venezuela'nın Peru'da görevli diplomatik yetkililerini, 72 saatte ülkeyi terk etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdik" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Venezuela'nın aldığı ciddi ve keyfi kararlar" gerekçe gösterilerek, söz konusu adımın atıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
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