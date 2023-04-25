BM'den Putin'e tahıl teklifi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:16

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:16

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının "iyileştirilmesi, uzatılması ve kapsamının genişletilmesine" yönelik önerileri içeren bir mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.

Reuters'ın haberine göre, BM ve Türkiye, dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından Ukrayna'nın bazı limanlarındaki Rus ablukasını kaldıran ve böylece dünya gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan anlaşmanın arabulucuları arasında yer alıyorlar.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik talepleri kabul edilmediği sürece geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve 18 Mayıs'ta süresi dolacak olan anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

BM sözcüsü Farhan Haq'ın dünkü açıklamasına göre Guterres, New York'taki görüşmeleri esnasından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan teklifin yer aldığı mektubu Putin'e iletmesini istedi.

Haq, Guterres'in Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatına dair endişelerini de dikkate aldığını ifade ederek, "Guterres bu zamana kadarki ilerlemeye yönelik detaylı bir rapor sundu ve BM'nin kalan sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı" dedi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrov, Moskova'nın mektubu inceleyeceğini belirtti.

Haq, "Mektupta tarafların görüşlerinin ve küresel gıda krizinin teşkil ettiği risklerin dikkate alındığını" ifade etti ve benzer mektupların Ukrayna ve Türkiye'ye de gönderildiğini ekledi.

BM, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına Rusya'yı ikna etmek için geçen yıl Temmuz ayında üç yıllık ayrı bir anlaşma da imzalamıştı. Bu anlaşma Rusya'nın gıda ve gübre ihraç etmesi için BM'nin destek vermesini öngörüyordu.