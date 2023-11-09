BM'den tahıl koridoru mesajı: Canlandırılması zor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 08:00

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Çok zor olacak. Çabalamaya devam ediyoruz ancak zor olacak” dedi.

Rusya, Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

O zamandan beri anlaşmanın yeniden canlandırılması için Türkiye ve BM aracılığıyla görüşmeler yürütülüyordu.

Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı olarak ticaret yapmalarına izin vermesinin hedeflendiğini, ancak bunun çok da mümkün gözükmediğini dile getirdi.

İki ülke de dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarının başında geliyor.

BM, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal ederek dünyadaki gıda krizini şiddetlendirmekle suçluyor.

Rusya, kararına gerekçe olarak tahıl ve gübresini ihraç etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmamasını gösteriyor.

Rusya aynı zamanda, tarımsal ödemeleri yapan Rosselkhozbank’ın küresel Swift sistemine yeniden bağlanmasını istiyor.

Rusya, gıda ve gübre ihracatı üzerinde bir yaptırım kararı bulunması da ödeme sistemleri, lojistik ve sigorta sistemi üzerindeki kısıtlamaların ticaret yapmalarını zorlaştırdığını aktarıyor.

BM, anlaşmanın canlandırılması için Rusya’ya ticareti kolaylaştırılacağına dair garanti vereceğini aktarmıştı.

Ağustos ayında Ukrayna alternatif bir rota oluşturduğunu açıkladı; şimdiye kadar bu rotadan 700 bin ton tahıl geçti.

Anlaşma kapsamında ise 33 milyon ton tahıl geçiş yapmıştı.