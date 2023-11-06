BMGK ve UAEA'ya çağrı yaptı: Nükleer silahlardan arındırılmalı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu söyleyen İsrailli Bakan'a tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) İsrail'in nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İsrailli bakanın atom bombası kullanımına ilişkin açıklamaları, yönetimin direniş karşısındaki gerçek başarısızlığını gösteriyor. BMGK ve UAEA, bu barbar ve apartheid rejimi nükleer silahlardan arındırmak için derhal harekete geçmelidir. Yarın geç olur. Bu soykırımın tüm sorumluluğu Beyaz Saray'a aittir."
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.
Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.
Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.
Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.
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