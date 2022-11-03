BMGK'dan Rusya'nın kirli bomba iddiasına yanıt: Soruşturulması talebini reddetti
Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu iddialarının soruşturulması talebini geri çevirdi.
BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın, Ukrayna'da "askeri biyolojik faaliyetler" yürütüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma talebi açılması çağrısı oy çokluğuyla reddedildi.
Konsey'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın ret oyu kullandığı, geri kalan 10 üyenin çekimser kaldığı ve sadece Rusya ve Çin'in lehte oy verdiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.
Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.
Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.
Video Haberler
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu: '30 bin kişide bir görülüyor...'
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı