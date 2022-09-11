BM'nin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk kimdir?
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in görev süresinin dolmasının ardından Yüksek Komiserliğe Avusturyalı diplomat Volker Türk atandı. Peki, Volker Türk kimdir, nerede, ne zaman doğdu?
BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Volker Türk'ü yeni Yüksek Komiser olarak karşılamaktan çok mutluyuz." ifadesine yer verildi. Yüksek Komiser Türk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu makama atanmaktan onur duyduğunu belirterek, "Mesai arkadaşlarımla bizi bekleyen zorluklarla mücadele etmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
VOLKER TÜRK KİMDİR?
Volker Türk 1965'te Avusturya'nın Linz şehrinde doğdu. Linz Üniversitesi'nde hukuk okuyan Türk, 1991'de BM'de çalışmaya başladı. Volker Türk, 2009'dan 2015'e kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Cenevre'deki UNHCR merkezinde Uluslararası Hukuki Koruma Direktörü oldu. Şubat 2015'te BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı olarak atanarak Avusturya'daki en yüksek BM yetkilisi oldu. Mayıs 2016'da Graz Üniversitesi'nin insan hakları ödülüne layık görüldü. 18 Nisan 2019'da BM Sekreterliği'ne Stratejik Koordinasyondan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı .
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