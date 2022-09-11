11 Eylül Saldırıları'nda hayatını kaybeden tek Türk olan Zühtü İbiş kimdir?
11 Eylül terör saldırılarının bugün yıldönümü ve saldırıların üzerinden 21 yıl geçti. Saldırılarda 2.977 insan hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında birçok milletten insan vardı. Ancak 11 Eylül Saldırıları'nda hayatını kaybeden sadece 1 Türk vardı. O da Zühtü İbiş'ti. İşte, 11 Eylül Saldırıları'nda hayatını kaybeden tek Türk olan Zühtü İbiş'in hikayesi...
Dünya, 11 Eylül 2001 yılında daha önce eşi benzeri görülmemiş terör saldırılarına tanıklık etti. ABD’ye 11 Eylül 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırıların bugün 21'inci yıldönümü. İç hat seferi yaparken El-Kaide üyesi teröristler tarafından kaçırılan üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen intihar saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi. Kaçırılan dördüncü uçakta teröristler Washington’u hedef alırken uçak Shanksville yakınlarına düştü.
Zühtü İbiş'in hayatı
Zühtü İbiş 1975 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İbiş'in babası 1984 yılında ABD'ye yerleşmişti. Zühtü İbiş de 1993 yılında babasının yanına giderek ABD'ye yerleşti. Zühtü İbiş 1996 yılında lise aşkı Leyla ile evlendi. İbiş, en büyük hayallerinden biri olan ABD'de üniversite okumayı bilgisayar mühedidliğinden mezun olarak başardı. İbiş'in bir diğer hayali de İkiz Kuleler'de çalışmaktı. İbiş bu hayalini de Cantor Fitzgerald şirketinde işe girerek gerçekleştirdi. Şirketin binası Dünya Ticaret Merkezi'nin 101. ila 105. katları arasında bulunuyordu. Zühtü ve Leyla İbiş çiftinin 1999 yılında oğulları Mert dünyaya geldi.
Zühtü İbiş'in ölümü
Zühtü İbiş, 11 Eylül 2001 günü işe gitmek için ailesi ile birlikte yaşadığı New jersey'deki evinden ayrıldı. Zühtü İbiş mesaisine başladıktan sonra saatler 8:46'yı gösterirken American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşunu yapan uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.
Son sözleri...
Çarpma sonrası Zühtü İbiş, eşi Leyla Uyar İbiş'i telefonla arayarak, "Az önce binaya uçak çarptı, bizim kata vurmadı, birazdan ineceğiz. Merak etme, seni sonra ararım" dedi. Bu ikilinin son konuşması oldu.
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