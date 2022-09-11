11 Eylül Saldırıları'nda hayatını kaybeden tek Türk olan Zühtü İbiş kimdir?

Zühtü İbiş'in hayatı

Zühtü İbiş 1975 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İbiş'in babası 1984 yılında ABD'ye yerleşmişti. Zühtü İbiş de 1993 yılında babasının yanına giderek ABD'ye yerleşti. Zühtü İbiş 1996 yılında lise aşkı Leyla ile evlendi. İbiş, en büyük hayallerinden biri olan ABD'de üniversite okumayı bilgisayar mühedidliğinden mezun olarak başardı. İbiş'in bir diğer hayali de İkiz Kuleler'de çalışmaktı. İbiş bu hayalini de Cantor Fitzgerald şirketinde işe girerek gerçekleştirdi. Şirketin binası Dünya Ticaret Merkezi'nin 101. ila 105. katları arasında bulunuyordu. Zühtü ve Leyla İbiş çiftinin 1999 yılında oğulları Mert dünyaya geldi.