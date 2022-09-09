İngiltere'nin yeni kralı Charles kimdir? Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman olacak?

Kral’ın ilk beyannamesi

Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.

İngiltere’de Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Ancak örneğin ABD'de Başkanlığın değişiminde olduğu gibi bir yemin töreni ile göreve başlamıyor. Bunun yerine yeni Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.

Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.

Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.

Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinden kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu Edinburgh (İskoçya), Cardiff (Galler) ve Belfast’ta (Kuzey İrlanda) da ilan edilecek.