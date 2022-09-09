İngiltere'nin yeni kralı Charles kimdir? Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman olacak?
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle dün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan, "Kraliçe dün öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek" açıklamasıyla duyurulan ölüm haberinin ardından tahta geçen Galler Prensi Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü sonrası Kral olarak ilk açıklamasını yaptı.
Kral 3. Charles tarafından yapılan açıklamada, "Canım annem, Majesteleri Kraliçe’nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Aziz bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Kaybının ülkede, krallıklarda, Milletler Topluluğu’nda ve dünyanın her yerinde sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe’nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi konusundaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek olacağız" ifadelerini kullandı.
İngiltere Kralı Charles kimdir?
14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Galler dili ve tarihi eğitimini Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da aldı. 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.
Veliahtın ismi ilk kez Temmuz 1958’da henüz 9 yaşındayken Galler Prensliği ile birlikte anılmaya başlamıştı.
Bundan 11 yıl sonra, 1 Temmuz 1969’da Prens Charles’ın tören cübbesini giydiği ve tacını taktığı prensliğinin ilan merasimi gerçekleşti.
Tören Kuzeybatı Galler’de yer alan Gwynedd’deki Caermarfon Kalesi’nde düzenlenmişti.
İngiltere Kralı Charles'ın evlilikleri
1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetti.
İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.
Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.
Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.
1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.
Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.
Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.
Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.
Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.
Kral’ın ilk beyannamesi
Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.
İngiltere’de Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Ancak örneğin ABD'de Başkanlığın değişiminde olduğu gibi bir yemin töreni ile göreve başlamıyor. Bunun yerine yeni Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.
Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.
Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.
Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinden kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu Edinburgh (İskoçya), Cardiff (Galler) ve Belfast’ta (Kuzey İrlanda) da ilan edilecek.
Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman olacak?
Sürecin sembolik olarak en önemli aşaması Charles’ın tacı giydiği tören olacak. Gerekli olan hazırlık nedeniyle bunun Charles’ın kral olarak ilan edilmesinin hemen sonrasında olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıktı ama Haziran 1953’te taç giydi.
Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi’nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak.
Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles’a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak.
Bu taç, Londra Kulesi’nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı