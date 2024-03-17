Boeing ifşacısı ölü bulunmuştu: Son sözü ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:22

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:22

Boeing'e karşı açılan bir dava sırasında ölü bulunan eski bir Boeing çalışanı John Barnett'in yakınları, öldürülebileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Eyalet adli tabibinin açıklamasına göre, 62 yaşındaki John Barnett Güney Karolina'da "kendisinin neden olduğu yaralar" nedeniyle yaşamını yitirdi.

John'un, ismi Jennifer olarak bilinen yakın aile dostu, ABD'li yayıncı ABC News 4'e şöyle konuştu: "Ona korkmuyor musun dedim. O da hayır, korkmuyorum ama bana bir şey olursa bu intihar değildir dedi. İntihar etmediğini biliyorum. Yaşamayı çok seviyordu. Ailesini çok seviyordu. Kardeşlerini şu anda yaşadıkları şeyleri onlara yaşatamayacak kadar çok seviyordu. Birilerinin onu susturmak istediğini düşünüyoerum, bu yüzden de olaya intihar süsü verdiler"

Charleston polisi John'un ölümünü araştırdıklarını ancak herhangi bir üçüncü şahsın olaya karıştığına dair bir belirti bulamadıklarını açıkladı.

Barnett, Boeing'de 32 yıl çalıştı ve 2017'de emekli olmadan önce yedi yılını Charleston fabrikasında kalite müdürü olarak geçirdi. Tesis, çoğunlukla uzun mesafeli rotalarda kullanılan 787 Dreamliner'ın montajında ??kullanılıyor.

Barnett, 2019'da BBC'ye, aşırı çalıştırılan personelin uçaklara kasıtlı olarak standartların altında parçalar taktığını söyledi. Barnett, iddia edilen kusurları bildirdiği için patronların kendisine misilleme yaptığını iddia ederek şirkete karşı bir ihbar davası açtı. Boeing iddiaları yalanladı, ancak federal bir soruşturma şirketin sisteminde 50 uyumsuz parçanın kaybolduğunu ortaya çıkardı.

Havacılık devi ve ana tedarikçisi Spirit Aerosystems, üretim standartları konusunda incelemeye alındı. ABD Adalet Bakanlığı şu anda Ocak ayında 737 MAX 9 kabin kapısı panelinin uçuş sırasında patlamasıyla sonuçlanan olayı araştırıyor. Bir ön bulgu, paneli sabitlemek için kullanılan dört cıvatanın Boeing'in Washington'daki fabrikasında çıkarıldığını belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçen hafta "şirketlerin üretim kalite kontrol gerekliliklerine uymadığı iddia edilen çok sayıda örnek bulduğunu" söyledi.