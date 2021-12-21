Boeing ile Airbus şirketlerinden 5G uyarısı: 'Büyük zarar verebilir'
Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketleri, ABD hükümetine 5G teknolojisinin havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulundu.
Boeing’in CEO’su Dave Calhoun ile Airbus’ın CEO’su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, 5G teknolojisinin “havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki” yapacağı endişesi dile getirilerek “5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.” uyarısı yapıldı.
5G konusunda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan mektupta, “Eğer Federal Havacılık Dairesi (FAA) 2019’da buna onay verseydi şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5 bin 400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı.” ifadesi paylaşıldı.
MEKTUP YAZDILAR
Mektupta, 5G teknolojisine geçişin ertelenmesi talep edilerek “Airbus ve Boeing, 5G girişimini anlamak için ABD'deki diğer havacılık endüstrisi paydaşlarıyla birlikte çalışıyor." açıklamasına yer verildi.
ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, 5 Ocak’tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyor.
Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.
Kablosuz endüstri grubunun önde gelen şirketlerinden CTIA'nın CEO’su Meredith Attwell Baker, geçen ay bloğundan yaptığı açıklamada, 5G teknolojisindeki gecikmenin gerçek zarara yol açacağını savunarak, “Girişimi bir yıl geriye itmek, pandemiden kurtulup yeniden inşa olmaya çalışan ekonomik büyümede 50 milyar dolar eksiltecektir." ifadesini paylaşmıştı.
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Çarpıcı iddia: En az 40 milyar dolar
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması
- Gözler saat 14.00'te
- Susurluk davasının hükümlüsü öldürüldü