Boeing uçak kazaları nedeniyle dava edilebilir

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:59

ABD Teksas Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı O’Connor, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hükümet, Boeing'in DPA kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etmiştir. Boeing, faaliyetleri boyunca ABD dolandırıcılık yasalarının ihlallerini önlemek ve tespit etmek için bir uyum ve etik programı tasarlamamış, uygulamamış ve yürürlüğe koymamıştır. Bu nedenle Boeing, DPA'nın şartlarını ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Boeing’in herhangi bir federal suç ihlali nedeniyle kovuşturmaya tabidir.

Boeing, ihlalin yazılı bildirimini aldıktan sonraki otuz gün içinde, ihlalin niteliğini ve koşullarını ve durumu düzeltmek için aldığı önlemleri açıklamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılı olarak yanıt verme fırsatına sahip olacak. Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boeing'i kovuşturup kovuşturmayacağına karar verirken dikkate alınacaktır.

Hükümet, Lion Air 610 ve Etiyopya Havayolları 302 uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri, havayolu müşterileri ve avukatlarıyla bir sonraki adımlar konusunda görüşmeye devam edecektir.”

200 MİLYON DOLAR ZARAR

ABD merkezli United Havayolları şirketi, 2024’ün ilk çeyreğinde havadayken kapısı düşen Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların kullanımının bir süre askıya alınması nedeniyle 200 milyon dolarlık bir gelirden olduklarını duyurmuştu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “United Airlines (UAL) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin vergi öncesi zararı 164 milyon dolar olup, geçen yılın aynı çeyreğine göre 92 milyon dolar iyileşme göstermiştir; düzeltilmiş vergi öncesi zararı 79 milyon dolar olup, geçen yılın aynı çeyreğine göre düzeltilmiş bazda 187 milyon dolar iyileşme göstermiştir. Bu kazançlar, Boeing 737 MAX 9'un yere indirilmesinden kaynaklanan yaklaşık 200 milyon dolarlık etkiyi yansıtmaktadır; bu etki olmasaydı şirket üç aylık bir kar bildirecekti” ifadeleri kullanılmıştı.

160 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Ocak 2024’te ABD merkezli Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 MAX tipi yolcu uçağının kapısı, uçak havadayken kopmuş ve düşmüştü. Yetkililer, olayın, uçak 4 bin 800 metre yükseklikteyken meydana geldiğini açıklamıştı ve ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, kalkış yaptığı Portland’daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı. Olayın ardından United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çektiğini duyurmuştu. Söz konusu olayın ardından Nisan ayının ilk haftasında Boeing, Alaska Havayolları’na 160 milyon dolar tazminat ödedi.

UÇAĞIN MOTOR KAPAĞI DÜŞTÜ

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver kentinden Teksas eyaletindeki Houston kentine sefer yapmak üzere 7 Nisan’da kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı düştü. Southwest Havayolları’na ait uçak, kalkış yaptığı Denver Havalimanı’na geri dönmüştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.