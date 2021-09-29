Boğulan kişinin üzerinden 400 bin lira vurmuş ikramiye bileti çıktı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 15:48

ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron County'de yaşayan Gregory Jarvis, 13 Eylül'de Blue Water Inn adlı barda Club Keno isimli şans oyunundan 45 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) kazanmıştı.

Ancak şanssız adam, kazandığı parayı alamadan hayatını kaybetti. 27 Eylül'de Jarvis'in cansız bedeni, teknesiyle birlikte Saginaw Körfezi'ndeki bir sahilde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

PARAYI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Independent Türkçe'nin bildirdiğine göre polis, Caseville bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki adamın üzerindeki cüzdanda şans oyunu biletini görünce Jarvis'in bir saldırı sonucu öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Fakat otopsi sonucunda adamın boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jarvis, başına gelen talihsiz olaydan önce parayı almaya çalışmış fakat sosyal güvenlik kartı olmadığı için bunu yapamamıştı. Daha sonra Jarvis, yeni bir sosyal güvenlik kartı başvurusu yapmış olmasına rağmen kart kendisine ulaşana kadar hayatını kaybetti.