Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı

14 Eylül 2021 Salı, 12:42

Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi.

Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

"İNŞALLAH İHTİYAÇ SAHİBİNE ÇIKMIŞTIR"

Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.

Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.



