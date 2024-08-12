'Bölge halkını korumak için...' Rusya'da Belgorod bölgesinde tahliyeler başladı
Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından, Belgorod'un Krasnoyarujskiy bölgesindeki kişilerin de tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod'daki Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusuyla çatışmaların yaşandığını belirtti.
Bölge halkını korumak için tahliyelere başlandığını kaydeden Gladkov, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşındığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.
Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.
Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.
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