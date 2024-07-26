Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı: Irak’ta hava üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak’ta koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne dün roketli saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:39
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı: Irak’ta hava üssüne roketli saldırı düzenlendi
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Irak’ın Anbar ilinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada üsse en az 2 roket düştüğü belirtilirken, saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Saldırıya ilişkin can kaybı ya da maddi hasar ise bildirilmedi.

GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Öte yandan, Irak’tan üst düzey bir güvenlik heyeti, bu hafta Washington’da terör örgütü DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere ilişkin henüz önemli bir açıklama yapılmazken, ABD’li ve Iraklı kaynaklara göre önümüzdeki haftalarda askerlerin çekilmeye başlaması bekleniyor.


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