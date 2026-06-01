Bölgede tansiyon yeniden yükseldi... ABD İran'ı, İran Kuveyt'i vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından İran'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

Açıklamada, İran’a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

KUVEYT: 'FÜZE VE İHA SALDIRILARINA MÜDAHALE EDİYORUZ'

Kuveyt ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.