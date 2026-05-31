İran’dan ABD’ye iki seçenekli mesaj: Kötü yol ya da daha kötüsü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yadullah Cevani, İran’ın düşmanlarının ülkenin kapasitesini ve egemenliğini savunma kararlılığını yanlış hesapladığını söyledi. Cevani, Tahran’ın güçlenerek çıktığını, ABD’nin ise “gerileme ve başarısızlıkla” karşı karşıya olduğunu savundu.

İran devlet ajansı IRNA’ya konuşan Cevani, İran’ın düşmanlarının İran halkına karşı yürütülecek bir savaşta hızlı zafer kazanabileceklerini düşündüğünü ancak bunun stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Cevani, düşmanların hedefleri arasında İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek, füze savunma gücünü ortadan kaldırmak ve nihayetinde İran yönetimini devirmek olduğunu ileri sürdü.

Cevani, bu hedeflerin başarısızlığa uğradığını savunarak bölgesel dengelerin İran lehine değiştiğini söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda artık belirleyici bir konuma sahip olduğunu ifade eden Cevani, bunun “İran halkının meşru hakkı” olduğunu kaydetti.

“İKİ SEÇENEK VAR”

ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Cevani, Washington’un önünde iki seçenek olduğunu söyledi: “kötü yol” ve “daha kötü yol.”

Cevani, ABD’nin ya İran halkının haklarını ve şartlarını kabul edeceğini ya da savaşı sürdürmeyi seçeceğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin tam teyakkuz halinde olduğunu belirten Cevani, yeni bir yanlış hesaplama yapılması durumunda İran’ın yanıtının “öncekinden daha güçlü, daha kararlı ve daha şaşırtıcı” olacağını söyledi.

Cevani, “İran bugün galip ve üstün bir konumdadır. Şimdi karar verme sırası Amerika’dadır” ifadelerini kullandı.