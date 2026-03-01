Bolivya’da askeri uçak faciası: 4’ü çocuk 22 kişi yaşamını yitirdi

Bolivya’nın El Alto kentinde Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri uçağın iniş sırasında pistten çıkarak karayoluna çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4’ü çocuk olmak üzere 22’ye yükseldi. Yetkililer, kazada 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolivya Sağlık Bakanı Marcela Flores, cuma gecesi El Alto Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen kazanın ardından yaptığı açıklamada, ölü sayısının arttığını duyurdu. Yoğun bakımda tedavisi süren birinci pilotun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada toplu taşıma araçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 araç hasar gördü.

YOKSULLAR PARALARIN YAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Hernan Paredes, kazanın hemen ardından yaklaşık 3 bin kişinin olay yerine gelerek uçaktan çevreye saçılan banknotları toplamaya çalıştığını söyledi. Sopa ve taşlarla bölgeye gelen kalabalığa güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti, “vandalizm” suçlamasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, uçakta eski banknotların yerine kullanılmak üzere taşınan 18 ton para bulunduğunu, bu banknotların yasal değerinin olmadığını ve bulundurulmasının suç sayıldığını belirtti. Toplanan paralar daha sonra yakıldı.

Paraların imha edilmesi ise kentte tepkilere yol açtı. Reuters’a konuşan bölge sakinlerinden Marcelino Poma, “Yaktıkları paraya bakın, o paraya ihtiyacı olan yoksul aileler var. Yakıt sübvansiyonumuzu kaldırdılar, ev bütçemizi sarstılar, şimdi de tüm parayı ülkeden çıkarıyorlar” sözleriyle karara tepki gösterdi. Cumartesi günü kentte küçük gruplar halinde protestolar sürdü.

KİMLİK TESPİTİ GÜÇLEŞTİ

Bolivya Polis Şefi Mirko Sokol, cenazelerin büyük bölümünün ağır şekilde tahrip olması nedeniyle şu ana kadar yalnızca 9 kişinin kimliğinin belirlenebildiğini açıkladı.

Yetkililer, uçağın birkaç metre ileride bulunan iki ve dört katlı yaklaşık 40 binaya çarpmak üzereyken pilotların son anda yaptığı manevrayla daha büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

Yakınlarını kaybedenlerden Cesar Mamani, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunarak “Şok içindeyiz, adalet istiyoruz” dedi.

“ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR ACI GÜNÜ”

Devlet Başkanı Rodrigo Paz, yaşananları “El Alto ve ülke için büyük bir acı günü” olarak nitelendirdi. Kazanın nedeninin araştırıldığını belirten yetkililer, uçağın kara kutusuna ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

La Paz’a iş bulmak için göç edenlerin yerleşmesiyle büyüyen El Alto, ülkenin en yoksul ve en hızlı büyüyen kentlerinden biri olarak biliniyor.