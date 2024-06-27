Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:11

Bolivya'da bir grup asker tarafından darbe girişimi gerçekleştirildi. Peki, Bolivya nerede? Bolivya'da ne oldu? Bolivya hangi kıtada?

BOLİVYA NEREDE?

Bolivya ya da resmî adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti bir Güney Amerika ülkesidir. Başkenti Sucre olup; La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosi diğer önemli şehirlerinden birkaçıdır.

Ülke İspanyol sömürgeciliği döneminde Yukarı Peru olarak adlandırılan bu bölgeye daha sonra Güney Amerika'yı İspanyol boyunduruğundan kurtaran Simón Bolívar'ın anısına Bolivya (Bolivar'ın ülkesi) ismi verilmiştir.

Nüfus: 11 milyon (2015 tahmini)

Etnik yapı: Yüzde 68 Mestizo (beyaz-yerli melezi), yüzde 20 yerli, yüzde 5 beyaz, yüzde 2 cholo, yüzde 1 siyahi, yüzde 4 diğer

Yüzölçümü: 1,09 milyon kilometre kare

Dil: 2009 anayasasına göre İspanyolca ve 36 farklı yerel grubun kullandığı toplam 37 resmi dil bulunuyor.

Din: Yüzde 92,8 Hristiyan, yüzde 1,7 diğerleri, yüzde 5,5 herhangi bir dine inanmıyor

Para Birimi: Boliviano

BOLİVYA'DA NE OLDU?

Bolivya'da bir grup asker tarafından darbe girişimi gerçekleştirildi. Ordu, devlet binalarının olduğu meydanda toplandı ve hükümet binasına girdi. Bolivya Devlet Başkanı Arce, demokrasiye saygı gösterme çağrısı yaptı.

YENİ ATANAN KOMUTAN: BİRLİKLERİNİZE DÖNÜN

Arce, darbe girişimi sürerken devlet başkanlığında düzenlediği törenle ordu yönetimine yeni 3 komutan atadı.

Bu komutanlardan Jose Wilson Sanchez, cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emretti.

AB VE ÜLKELERDEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolivya’da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Borrell, AB’nin Bolivya’da anayasal düzeni bozmaya ve demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, yaşananları yakından izlediğini belirterek sükûnet ve itidal çağrısında bulundu.

Darbe girişimi Türkiye, Şili, Paraguay, Honduras, Küba, Meksika, İspanya, Venezuela ve Peru tarafından da kınandı.