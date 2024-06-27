Mersin'de deprem mi oldu? 27 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Haziran Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Mersin'de deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 27 Haziran Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:19
Mersin'de deprem mi oldu? 27 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Haziran'da meydana gelen depremler...

27 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:08  -.-  3.1  -.-   DEMIRISIK-MEZITLI (MERSIN)                      

07:57:34   -.-  1.6  -.-   ESENBEY-AKCADAG (MALATYA)                       

07:55:07   -.-  1.0  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                           

07:48:50   -.-  2.1  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

07:34:39   -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

07:22:09    -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

07:20:38    -.-  1.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                         

06:45:27   -.-  1.3  -.-   MUSALAR-EMET (KUTAHYA)                          

06:21:55   -.-  1.9  -.-   YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE)                  

06:20:53    -.-  1.6  -.-   CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)                       

06:11:36     -.-  1.0  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                        

06:08:56     -.-  1.6  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

06:03:05   -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

05:42:47    -.-  2.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

04:26:10   -.-  1.5  -.-   UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:02:41    -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      

03:56:18   -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

03:16:17   -.-  1.7  -.-   ORUCLU-KOZAN (ADANA)                            

03:15:24     -.-  1.2  -.-   KARAKENT-(BURDUR)                               

02:38:30    -.-  1.0  -.-   EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)                        

02:26:48    -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-BEYPAZARI (ANKARA)                   

02:09:48    -.-  1.6  -.-   SARILAR-MEZITLI (MERSIN)                        

01:40:16     -.-  1.3  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                

01:27:49     -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

00:50:49    -.-  1.5  -.-   UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA)                      

00:10:26       -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                         


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de korkutan deprem

Mersin’de korkutan deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler