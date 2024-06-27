Mersin'de deprem mi oldu? 27 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:19

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:46

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Haziran'da meydana gelen depremler...

27 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:08 -.- 3.1 -.- DEMIRISIK-MEZITLI (MERSIN)

07:57:34 -.- 1.6 -.- ESENBEY-AKCADAG (MALATYA)

07:55:07 -.- 1.0 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)

07:48:50 -.- 2.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:34:39 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:22:09 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

07:20:38 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

06:45:27 -.- 1.3 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA)

06:21:55 -.- 1.9 -.- YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE)

06:20:53 -.- 1.6 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)

06:11:36 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

06:08:56 -.- 1.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:03:05 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:42:47 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:26:10 -.- 1.5 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:02:41 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:56:18 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:16:17 -.- 1.7 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA)

03:15:24 -.- 1.2 -.- KARAKENT-(BURDUR)

02:38:30 -.- 1.0 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)

02:26:48 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

02:09:48 -.- 1.6 -.- SARILAR-MEZITLI (MERSIN)

01:40:16 -.- 1.3 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:27:49 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

00:50:49 -.- 1.5 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA)

00:10:26 -.- 2.3 -.- AKDENIZ