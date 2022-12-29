Bolivya'da muhalefet lideri Camacho gözaltına alındı

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:20

Bolivya'da Santa Cruz Eyaleti Valisi ve ana muhalefet lideri Luis Fernando Camacho, 2019'da Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifa ettirilmesiyle sonuçlanan siyasi krizde rol oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, polis, Santa Cruz eyaletinde evine gittiği sırada Camacho'nun aracına müdahale etti.

Polis ile Camacho arasında arbede yaşanırken polis, aracın camını kırdı ve biber gazıyla karşılık verdi.

Gözaltına alınan Camacho, başkent La Paz'a götürüldü.

Polisin Camacho'ya müdahalesi tepki topladı.

Olayın ardından Camacho taraftarları, yol ve havalimanlarına akın ederken uçuşların aksamasına sebep oldu.

Tepkiler üzerine Başsavcılık, "2019'daki siyasi krizle ilgili Camacho hakkında gözaltı kararının olduğu" açıklamasını yaptı.

BOLİVYA'DA 2019'DAKİ SİYASİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.