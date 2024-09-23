Bolivya'da tansiyon yükseldi: Morales destekçileri ile hükümet taraftarları çatıştı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:00

Ulusal basındaki haberlere göre, Morales'i destekleyen binlerce Bolivyalının başkent La Paz'a doğru bir haftadır süren 190 kilometrelik yürüyüşü devam ederken, mevcut Devlet Başkanı Luis Arce Catacora taraftarları ile Morales destekçileri, El Alto kentinde karşı karşıya geldi.

İki taraf arasında çıkan, ev yapımı patlayıcıların kullanıldığı çatışmalarda göstericiler birbirlerine havai fişek attı ve taş fırlattı.

Emniyet mensupları, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükümeti 26 Haziran'da askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Catacora, Morales'i, hükümetini "sabote etmeye çalışmakla" suçladı.

İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo da yaptığı açıklamada, Morales'in yürüyüşünü "darbe çığırtkanlığı" olarak nitelendirdi.

Morales ve binlerce destekçisi ise La Paz'a doğru "Bolivya'yı kurtarma yürüyüşüne" devam etme sözü verdi.

Morales ve Catacora yanlıları, 15 Eylül'de de El Alto'nun Ventilla bölgesinde çatışmıştı.