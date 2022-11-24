Bolsonaro müttefiklerinin itirazına ret kararı

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:27

Brezilya seçim mahkemesi başkanı, eski başkan Jair Bolsonaro'nun müttefiklerinin oy makinelerinin arızalı olduğu iddiası ile yaptığı itirazı reddetti.

The Guardian'da yer alan haberde, Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro müttefiklerinin, Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazandığı seçimi iptal etme girişimlerini "kötü niyetli" olarak niteledi ve 22,9 milyon real (4,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Bolsonaro destekçileri, 33 sayfalık bir talepte bulunarak Brezilya'daki makinelerin çoğunda bulunan bir yazılım hatasını gerekçe göstererek kaydedilen tüm oyların geçersiz sayılması gerektiğini savundular.

Yargıç De Moraes açıkladığı ilk kararda, Bolsonaro'nun partisinin böyle bir itirazda bulunması halinde zarar görebileceğini belirtti ve partiden ek bilgi talep etti, ancak parti bu bilgiyi vermeyi reddetti.

De Moraes açıkladığı nihai kararda, "Davacının tuhaf ve yasadışı talebinin tamamen kötü niyetli olduğu ... hem ilk dilekçeye ekleme yapmayı reddetmesi hem de usulsüzlüklere dair herhangi bir kanıtın bulunmaması ve gerçeklerin tamamen hileli bir şekilde anlatılmasıyla kanıtlanmıştır" ifadesinde bulundu.