Bombardıman alarmı kaldırıldı! Trump, Tahran’a karşı askeri seçeneği rafa mı kaldırdı?

ABD ile İran arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, 'olumlu' olarak yorumlanan bir açıklamada bulundu.

Trump, Fox News’e dayandırılan bir haberi paylaşarak, “Başkan Trump’ın uyarılarının ardından, Tahran yönetiminin, protestocular hakkında idam kararı vermeyeceğini" öne sürdü.

Trump, bu gelişmeyi Perşembe günü Truth Social platformundaki paylaşımında şu sözlerle yorumladı:

Bu iyi bir haber… Umarız devam eder!

Trump, son dönemde yaptığı açıklamalarda, 'cinayetler devam ederse protestoculara yardım etmek için devreye girebileceğini' birden fazla kez dile getirmişti.

Ancak Çarşamba günü yaptığı yeni değerlendirmede, kendisine 'protestocuların öldürülmesinin azaldığı' bilgisinin ulaştığını söyledi. Bu açıklama, önceki sert söyleminin ve olası askeri müdahale imalarının yumuşadığı şeklinde yorumlandı.

"TEMKİNLİ OLMAK GEREK"

Üst düzey ABD’li bir yetkili, New York Times'a demecinde, "Trump’ın İran'a askeri müdahale seçeneğinden henüz vazgeçmediğini" öne sürdü.

Öte yandan bir başka ABD’li yetkili ise uzun menzilli bombardıman uçaklarının 'ikincil saldırılar' için alarm durumunda tutulmasına ilişkin uygulamanın, Çarşamba (14 Ocak) öğle saatleri itibarıyla durdurulduğunu açıkladı. Ancak aynı yetkili, geçen yıl haziran ayında yaşananları hatırlatarak temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Trump o dönemde, ABD güçleri İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemeden önce, kararını 'iki hafta içinde' vereceğini söylemiş; fakat operasyon çok daha kısa bir sürede zarfında icra edilmişti.

Bu gelişme, konuya yakın kaynakların Pentagon’un Trump’a geniş bir seçenek yelpazesi sunduğunu bildirmesinin ardından geldi.

OLASI HEDEFLER

ABD’li yetkililer, olası bir saldırının hedefleri arasında İran’ın nükleer programının yer alabileceğini, bunun da haziran ayında vurulan noktaların ötesine geçebileceğini belirtti. Ayrıca balistik füze tesislerinin de potansiyel hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Yetkililer, seçeneklerin yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı olmadığını; siber saldırı ya da protestoculara karşı güç kullandığı belirtilen İran iç güvenlik aygıtına yönelik bir saldırı ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Ancak bir ABD’li yetkili, birkaç gün sonra gerçekleştirilecek herhangi bir saldırının İran’ı sert bir misillemeye itebileceği uyarısında bulundu.

SURİYE VE IRAK SENARYOSU

ABD istihbaratının değerlendirmesine göre, saldırı düzenlemesi halinde Tahran’ın bölgede bulunan Amerikan üslerini yeniden hedef alması bekleniyor. Bu bilgi, konuya aşina yetkililer tarafından paylaşıldı.

Yetkililerden biri, istihbarat kurumlarının Katar’daki üsse ek olarak, İran’ın Suriye ve Irak’taki Amerikan güçlerine de saldırabileceğini düşündüğünü aktardı.

The Atlantic gazetesi ise ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri gücünün İran’a karşı saldırı düzenlemeye yeterli olduğunu, ancak İran’ın olası misillemesine karşı korunmak için yeterli olmayabileceğini yazdı.